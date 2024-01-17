Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Rabu (17/1/2024) siang kembali erupsi.

Data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Tekhnologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta mencatat guguran material vulkanik meluncur sejauh 1400 meter dari puncak mengarah ke hulu Kali Bebeng.

Aktivitas vulkanik yang masih tinggi membuat status Gunung Merapi masih pada level 3 atau siaga.

Warga di sekitar lereng gunung diimbau waspada dengan potensi guguran susulan karena intensitas hujan yang masih tinggi.

Kontributor: Gunanto Farhan

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

