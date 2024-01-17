Tiga korban kebakaran gudang bahan bangunan di Cianjur, Jawa Barat, pada Selasa (16/1/2024) sore telah ditemukan dan dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Cianjur. Dua korban ditemukan di mushola lantai dua dan satu korban di depan pintu rolling door gudang.

Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api didalam gudang sulit dipadamkan.

Kontributor: Mochamad Andi Ichsyan

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News