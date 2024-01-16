Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan resmi bergabung dengan Suwon FC. Kabar tersebut diumumkan di akun media sosial resmi klub @suwonfc

Bek berusia 22 tahun ini didatangkan Suwon FC secara gratis usai kontraknya dengan Tokyo Verdy habis per awal Januari 2024.

Arhan membela Tokyo Verdy selama dua tahun (2022-2024). Ia hanya empat kali tampil di seluruh kompetisi. Di Suwon FC, Arhan bakal menjadi rekan satu klub dengan jebolan La Masia, Lee Seung-woo

