AS Roma resmi mendepak Jose Mourinho dari kursi pelatih. Kabar itu disampaikan AS Roma dalam laman resminya.

Hasil buruk yang dialami Il Giallorossi musim ini membuat pelatih asal Portugal tersebut harus angkat koper. AS Roma harus menelan tiga kekalahan dan hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi.

Sejak gabung dengan AS Roma Mei 2021, Mourinho berhasil mempersembahkan gelar Liga Konferensi Eropa UEFA 2021/22. Kabarnya, AS Roma membidik Daniele De Rossi dan Antonio Conte sebagai pengganti

