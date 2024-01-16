...

AS Roma Resmi Depak Jose Mourinho dari Kursi Pelatih

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 16 Januari 2024 18:30 WIB
AS Roma resmi mendepak Jose Mourinho dari kursi pelatih. Kabar itu disampaikan AS Roma dalam laman resminya. 
 
Hasil buruk yang dialami Il Giallorossi musim ini membuat pelatih asal Portugal tersebut harus angkat koper. AS Roma harus menelan tiga kekalahan dan hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi.
 
Sejak gabung dengan AS Roma Mei 2021, Mourinho berhasil mempersembahkan gelar Liga Konferensi Eropa UEFA 2021/22. Kabarnya, AS Roma membidik Daniele De Rossi dan Antonio Conte sebagai pengganti 
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

