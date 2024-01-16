Pasca peningkatan status dari siaga ke awas level 4 gunung lewotobi muntahkan banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin Gunung Lewotobi menerjang rumah warga di Desa Dulipali, Kecamatan Ilebira, Flores Timur.

Warga bergotong royong membersihkan rumah yang tergenang banjir lumpur lahar dingin. Warga diminta mewaspadai peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi.

Kontributor: Joni Nura

(rns)

