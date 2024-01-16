Dua sejoli melakukan hal tidak senonoh di sebuah gang sempit di Pekayon, Senin (15/1/2024) malam. Aksi ini terekam kamera warga dan videonya viral di media sosial.

Akibat kejadian tersebut warga resah. Warga berharap aksi tersebut tidak terulang kembali. Aksi tak terpuji yang dilakukan remaja tanggung ini disebut bukan pertama kali terjadi

Reporter : Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News