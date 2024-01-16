Tingkat kerusakan properti di kompleks vila di kota Irbil, Irak utara, Selasa (16/1) setelah rudal menghantam kawasan kelas atas dekat konsulat AS.

Dewan Keamanan Kurdi mengatakan 4 warga sipil tewas dan 6 terluka. Pejabat keamanan Irak mengatakan Irbil menjadi sasaran rudal balistik tanpa rincian lebih lanjut.

Seorang pejabat milisi Irak, yang didukung Iran, mengatakan 10 rudal jatuh di dekat konsulat AS. Tanpa menyebut namanya, Pejabat tersebut mengatakan rudal diluncurkan oleh Garda Revolusi Iran. Seorang pejabat AS mengatakan tidak ada fasilitas AS yang diserang atau dirusak.

Sejak perang Israel-Hamas, milisi Irak menyerang pangkalan pasukan AS di Irak dan Suriah, yang merupakan pembalasan atas dukungan Washington terhadap Israel. Mereka berupaya untuk memaksa pasukan AS meninggalkan wilayah tersebut.

(rns)

