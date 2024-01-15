...

Didominasi Santri, Jumlah Pemohon Pindah Memilih di Jombang Capai Ribuan Orang

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Senin 15 Januari 2024 22:35 WIB
Sejumlah santri dari berbagai Ponpes terus berdatangan ke KPU Kabupaten Jombang, Senin(15/1) siang. Mereka ingin mengajukan permohonan pindah memilih agar bisa ikut mencoblos saat pemilu nanti.
 
Hingga saat ini jumlah pemohon yang ingin pindah memilih di Jombang telah mencapai lebih dari 1600 orang. Jumlah pemohon pindah memilih di KPU Jombang didominasi oleh kalangan santri.
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

