Sejumlah santri dari berbagai Ponpes terus berdatangan ke KPU Kabupaten Jombang, Senin(15/1) siang. Mereka ingin mengajukan permohonan pindah memilih agar bisa ikut mencoblos saat pemilu nanti.

Hingga saat ini jumlah pemohon yang ingin pindah memilih di Jombang telah mencapai lebih dari 1600 orang. Jumlah pemohon pindah memilih di KPU Jombang didominasi oleh kalangan santri.

Kontributor: Mukhtar Bagus

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News