Ribuan pasang sepatu dipajang di depan Gedung Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/1). Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan terhadap 9.280 anak Palestina yang tewas akibat serangan keji Israel.

Massa juga mendesak AS menghentikan dukungan agresi militer Israel ke Gaza agar tidak semakin banyak korban jiwa. Sementara ribuan pasang sepatu itu nantinya akan bagikan untuk anak-anak kurang mampu untuk bersekolah.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News