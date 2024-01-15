...

Aksi Solidaritas Terhadap 9.280 Anak yang Meninggal di Gaza, Ribuan Sepatu Digelar di Depan Kedubes AS

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 15 Januari 2024 20:00 WIB
Ribuan pasang sepatu dipajang di depan Gedung Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/1). Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan terhadap 9.280 anak Palestina yang tewas akibat serangan keji Israel.
 
Massa juga mendesak AS menghentikan dukungan agresi militer Israel ke Gaza agar tidak semakin banyak korban jiwa. Sementara ribuan pasang sepatu itu nantinya akan bagikan untuk anak-anak kurang mampu untuk bersekolah.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(fru)

