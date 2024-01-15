...

Beri Kuliah Umum di Universitas Nomensen, Mahfud MD Bicara tentang Politik Hukum

Ahmad Ridwan Nasution, Jurnalis · Senin 15 Januari 2024 16:33 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD, mengisi kuliah umum di Universitas HKBP Nommensen, Medan. Di depan mahasiswa Mahfud MD mengungkapkan alasannya memilih bidang Politik Hukum dalam pendidikannya.
 
Ia ingin memahami hukum di Indonesia, terlebih, saat itu dirinya berada di era Orde Baru. Mahfud mengungkapkan bahwa hukum bukan satu-satuya produk politik. Menurutnya, hukum bisa diciptakan dari berbagai dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis.
 
Satu hal yang dilihat oleh Mahfud MD saat ini di Indonesia adalah hukum merupakan produk politik. Tapi dengan asumsi hukum itu warna dan penegakkannya tergantung pada konfigurasi politiknya. 
 
Reporter : Ahmad Ridwan Nasution
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Berita Terkait

