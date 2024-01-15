Ratusan orang menggelar aksi peringatan 100 hari serangan Israel terhadap Palestina, tepat di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, Senin (15/1/2024).
Selain menggelar ibadah dan doa bersama, massa juga mengumpulkan sepatu anak-anak sekolah dasar dengan target 9.280 yang diselaraskan dengan jumlah korban anak anak di Palestina.
Aksi teatrikal yang menggambarkan kondisi yang dialami oleh anak-anak di Palestina.
Reporter: Ayu Pratiwi, Ery Nugraha
Produser: Reza Ramadhan

