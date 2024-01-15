...

Safari Politik ke Purbalingga, Ganjar Pranowo Bahas soal Pupuk Langka hingga Beras Mahal

Maulana Yusuf, Jurnalis · Senin 15 Januari 2024 14:56 WIB
Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo, melakukan safari politik di Purbalingga, Senin (15/1/2024). Ia menghadiri pertemuan dengan Kelompok Tani hingga pelaku UMKM.
 
Ganjar sempat berdialog tentang masalah para pelaku petani dan konsumen produk pertanian. Ia menyatakan bahwa pupuk langka dan beras mahal menjadi isu utama bagi para produsen maupun konsumen pertanian.
 
Lebih lanjut, Ganjar juga menyinggung soal BLT sembako yang tidak tepat sasaran pembagiannya. Karenanya, dia mencoba untuk mencarikan solusi dengan menerapkan program KTP Sakti agar pembagian BLT sembako bisa tepat sasaran.
 
Kontributor: Maulana Yusuf
Produser: Reza Ramadhan

