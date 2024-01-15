...

SDA Melimpah Tak Cukup Jadikan Negara Maju, Jokowi: Butuh SDM Unggul dan IPTEK Berkualitas

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 15 Januari 2024 12:50 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sumber daya alam yang melimpah tidak cukup untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara Pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia, Surabaya, Senin (15/1).
 
Menurut Jokowi, beberapa hasil sumber daya alam Indonesia hanya dijual begitu saja tanpa ada nilai tambah. Hal itu yang membuat keadaan Indonesia tidak menjadi negara maju.
 
Jokowi menegaskan, perlunya sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkualitas untuk menunjang SDA. 
 
Sumber daya alam kita memang melimpah tapi itu tidak cukup untuk kita menjadi negara maju. Untuk menghasilkan hal tersebut, kata Jokowi, perlu peran lembaga pendidikan tinggi, dosen, rektor dan seluruh mahasiswa.
 
