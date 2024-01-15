...

Tiba di Polda Metro, Yusril Diperiksa Jadi Saksi Meringankan Firli Bahuri

Riana Rizkia, Jurnalis · Senin 15 Januari 2024 11:25 WIB
A A A
Yusril Ihza Mahendra tiba di Polda Metro Jaya, Senin (15/1) pagi. Ia datang ke Polda Metro untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi meringankan eks Ketua KPK Firli Bahuri di kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan SYL.
 
Yusril tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 09.50 WIB. Pemeriksaan Yusril akan dilakukan di Dittpidkor Bareskrim Polri. Yusril mengaku tak punya persiapan khusus untuk pemeriksaan tersebut.
 
Reporter: Riana Rizkia 
Produser: Akira AW

(fru)

