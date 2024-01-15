Yusril Ihza Mahendra tiba di Polda Metro Jaya, Senin (15/1) pagi. Ia datang ke Polda Metro untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi meringankan eks Ketua KPK Firli Bahuri di kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan SYL.

Yusril tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 09.50 WIB. Pemeriksaan Yusril akan dilakukan di Dittpidkor Bareskrim Polri. Yusril mengaku tak punya persiapan khusus untuk pemeriksaan tersebut.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Akira AW

