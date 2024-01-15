Warga korban banjir di Muratara, Sumsel, mulai ramai mendatangi posko kesehatan, Senin (15/1). Mereka datang unutk memeriksa kesehatannya pasca banjir yang menerjang wilayahnya.

Sebagian warga mengeluh mengalami gatal-gatal hingga penyakit kulit kutu air. Hal tersebut dirasakan warga setelah lima hari rumah mereka terendam banjir.

Salah satu posko kesehatan didirikan tepat di depan Kantor Dinas Kesehatan Muratara untuk memantau kesehatan warga secara langsung yang terdampak banjir.

Sebelumnya, Kecamatan Rupit, Karang Jaya, Dapo, Rawan Ilir, Rawas Ulu diterjang banjir, Kamis (11/1)

