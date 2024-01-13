Borussia Dortmund resmi mendatangkan Ian Maatsen sebagai rekrutan baru. Maatsen didatangkan dari Chelsea dengan status pinjaman sampai musim panas.

Bek kiri asal Belanda yang memiliki darah Indonesia ini berharap bisa membangkitkan kariernya bersama Dortmund. Di bawah asuhan Edin Terzic, ia berpotensi dipasangkan dengan Sancho di sisi kiri. Keduanya berpeluang melakoni debut saat Dortmund bertandang ke markas Darmstadt di Liga Jerman, Minggu (14/1) dini hari.

