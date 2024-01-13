...

Dipinjam Borussia Dortmund, Pemain Berdarah Indonesia Ini Siap Lakoni Debut bersama Jadon Sancho

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2024 23:47 WIB
Borussia Dortmund resmi mendatangkan Ian Maatsen sebagai rekrutan baru. Maatsen didatangkan dari Chelsea dengan status pinjaman sampai musim panas.
 
Bek kiri asal Belanda yang memiliki darah Indonesia ini berharap bisa membangkitkan kariernya bersama Dortmund. Di bawah asuhan Edin Terzic,  ia berpotensi dipasangkan dengan Sancho di sisi kiri. Keduanya berpeluang melakoni debut saat  Dortmund bertandang ke markas Darmstadt di Liga Jerman,  Minggu (14/1) dini hari.
 
Produser : Febry Rachadi

(mhd)

