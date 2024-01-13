Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana di Grup D melawan Timnas Irak. Sebelum bermain di Piala Asia 2023, skuad Garuda sudah menjalani persiapan dengan melakukan tiga kali uji coba di Turki dan Qatar.

Bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan mengungkapkan kondisi Timnas Indonesia siap tempur. Arhan berharap Timnas Indonesia bisa memulai Piala Asia 2023 dengan hasil baik. Ia pun juga meminta mohon doa dan dukungannya dari suporter Indonesia dan keluarga.

Pertandingan Indonesia vs Irak akan digelar di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, pada Senin (15/1/2024).

