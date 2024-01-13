Empat harimau Sumatera koleksi kebun binatang Medan atau Medan Zoo mengalami sakit. Tiga diantaranya masuk dalam katagori dubius infausta atau penyakit yang kecil kemungkinan untuk pulih. Termasuk yang dialami harimau bernama Nurhaliza yang sudah mati sebelumnya.

Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Medan Zoo melakukan pengelompokan terhadap satwa-satwa. Harimau yang mengalami Dubius Infausta dipisahkan dengan harimau yang mengalami kondisi fausta.

Dengan kondisi yang ada, Medan Zoo secara swadaya dan gotong-royong sudah melakukan pembersihan dan perbaikan. Terlebih pada kandang yang diduga menjadi salah satu penyebab penyakit yang menyerang harimau Sumatera tersebut.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Ahmad Ridwan Nasution

(mhd)

