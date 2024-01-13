Hujan disertai hembusan angin kencang membuat pohon beringin setinggi 4 meter tumbang di Cengkareng, Jakarta Barat. Tumbangnya pohon beringin ini mengakibatkan jalur bus Transjakarta tertutup.

Petugas gabungan dari kepolisian, PPSU, pemadam kebakaran dan warga melakukan penebangan. Tumbangnya pohon ini membuat lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Kalideres, Jakarta Barat mengalami kemacetan.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

