Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan bahwa pelaku pengancaman penembakan terhadap Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres mana pun. Diketahui, pelaku berinisial AWK (23) melontarkan kata-kata bernada ancaman melalui akun TikTok bernama @calonistri71600.
Dari hasil interogasi awal, pelaku mengakui dirinya melontarkan nada ancaman terhadap Anies. Sandi menegaskan bahwa pihaknya masih terus mendalami motif dari pengancaman yang dilakukan oleh AWK tersebut.
Reporter: Riyan Rizki
Produser: Kristo Suryokusumo
(mhd)
