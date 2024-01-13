Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan bahwa pelaku pengancaman penembakan terhadap Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres mana pun. Diketahui, pelaku berinisial AWK (23) melontarkan kata-kata bernada ancaman melalui akun TikTok bernama @calonistri71600.

Dari hasil interogasi awal, pelaku mengakui dirinya melontarkan nada ancaman terhadap Anies. Sandi menegaskan bahwa pihaknya masih terus mendalami motif dari pengancaman yang dilakukan oleh AWK tersebut.

Reporter: Riyan Rizki

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News