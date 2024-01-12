Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi ancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Diketahui, ancaman penembakan tersebut diterima Anies saat mengadakan sesi live melalui media sosial TikTok. Ganjar meminta agar hal tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian agar segera dapat ditindaklanjuti.
Kontributor: Galih Wisma
Produser: Kristo Suryokusumo
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow