Pengemudi Ojek Kocar Kacir saat Razia Parkir Liar di Pasar Tanah Abang

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2024 14:39 WIB
Sejumlah pengemudi ojol dan ojek pangkalan kocar kacir dalam razia parkir liar yang digelar petugas Dishub di kawasan Pasar Tanah Abang, Jumat (12/1/2024) siang tadi.
 
Meski banyak pengendara yang berhasil kabur puluhan sepeda motor lainnya yang terparkir di atas trotoar dan bahu jalan diangkut paksa petugas.
 
Selain mengambil hak pejalan kaki, keberadaan parkir liar juga kerap memicu kemacetan. Pada razia kali ini petugas berhasil menjaring lebih dari 20 sepeda motor.
 
Reporter : Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

