Beginilah kondisi permukiman di Jalan Braga, Gang Apandi, Kota Bandung. Banjir menerjang wilayah ini pada Kamis 11/1/2023) malam akibat jebolnya tanggul Sungai Cikapundung.

Petugas dari Dinas Damkar Kota Bandung diterjunkan untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak di rumahnya ke tempat yang lebih aman.

Di kawasan ini sedikitnya ada 4 RW yang terdampak banjir. Seluruh warga saat ini sudah dievakuasi ke lokasi aman.

Reporter: Billy Maulana Finkran

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

