Tiba di Hanoi Vietnam, Jokowi Disambut Meriah WNI dan Diaspora

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2024 07:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Vietnam pada Kamis, (11/1/2024) sore, usai menempuh perjalanan selama kurang lebih tiga jam dari Manila, Filipina. Presiden Jokowi dismbut Kepala Kantor Presiden Vietnam Le Khanh Hai hingga Duta Besar RI untuk Viet Nam Denny Abdi.
 
Dari bandara, Presiden Jokowi langsung menuju hotel tempatnya bermalam di Hanoi. Setibanya di hotel, Presiden Jokowi disambut sejumlah masyarakat dan diaspora Indonesia. Di Hanoi, Presiden Jokowi diagendakan akan bertemu sejumlah pemimpin Vietnam.
 
Yaitu Presiden Vietnam Võ Văn Thưởng, Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính, hingga Presiden Majelis Nasional Vietnam Vương Đình Huệ.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

