Warga Serbu Pesta Makan Durian Gratis di Desa Nangka

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 10 Januari 2024 17:31 WIB
Pesta makan durian gratis digelar di desa Nangka Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan. Acara yang digelar di halaman Kantor Desa Nangka tersebut mengundang antusias warga yang datang.
 
Sebanyak 1.000 durian disumbangkan oleh warga desa Nangka yang dikenal dengan kampung durian. Warga pun saling berebut dan langsung menyantap durian bersama di lokasi acara dan sebagianya dibawa pulang.
 
Diadakan pesta ini sebagai bentuk wujud syukur atas melimpahya hasil panen durian setiap tahunnya di Desa Nangka. Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid berharap kegiatan ini bisa mengenalkan desa Nangka sebagai kampung durian.Sehingga memberikan dampak positif bagi pedagang durian di desa tersebut.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Wiwin Suseno

(mhd)

