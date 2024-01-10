...

Kunjungi Gereja Santa Maria Tak Bercela, Mahfud MD Jamin Tidak Ada Politik Identitas di Pemilu 2024

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Rabu 10 Januari 2024 22:26 WIB
A A A
Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengunjungi Gereja Santa Maria Tak Bercela saat melakukan safari politik ke Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (10/1/2024) malam. Mahfud MD disambut hangat oleh pemuda Gereja dan Pastor Kepala Paroki Santa Maria Tak Bercela Surabaya, Benediktus Prima Novianto Saputro. 
 
Kunjungan Cawapres Mahfud MD untuk menyerap aspirasi dari para pemuda gereja, serta meyakinkan bahwa tidak ada politik identitas pada pemilu tahun 2024 ini. Mahfud juga mengatakan, sebagai negara yang inklusif, setiap warga Indonesia berhak memeluk agama dan beribadah serta dilindungi tanpa melihat berapa pengikutnya.
 
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

