Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta menggelar simulasi pemilu bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pada Rabu (10/1/2024) sore. Simulasi dimulai dari tahap verifikasi undangan C6, pemberian surat suara, hingga memasukkan surat suara yang telah dicoblos dan mencelupkan jari kelingking sebagai tanda sudah mencoblos.

Setelah rampung melakukan pencoblosan, para warga binaan langsung diarahkan kembali ke blok tahanannya masing-masing.Pada tahun ini, lapas kelas 1 Cipinang mengubah konsep TPS yang sebelumnya berada di dalam blok tahanan menjadi ke lapangan di halaman lapas.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News