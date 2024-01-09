...

Pertempuran di Rumah Sakit Utama di Gaza Tengah, Ribuan Mengungsi ke Selatan Gaza

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 09 Januari 2024 20:30 WIB
Ledakan mengguncang Gaza utara Selasa (9/1) ketika perang Israel-Palestina di Gaza berlanjut. Pertempuran di dekat rumah sakit utama di Gaza tengah telah menyebabkan ribuan orang termasuk petugas medis, pasien dan pengungsi mengungsi ke selatan, kata para saksi mata.
 
Penarikan diri Doctors Without Borders dan kelompok bantuan lainnya dari RS Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah menyebabkan kepanikan di antara orang-orang yang berlindung di sana dan menyebabkan banyak pengungsi meninggalkan rumah sakit tersebut ke bagian selatan Gaza.
 
Israel mengatakan telah menyelesaikan sebagian besar operasi besar di Gaza utara dan kini fokus di wilayah tengah dan kota Khan Younis di selatan.
 
Pejabat Israel mengatakan pertempuran akan berlanjut selama berbulan-bulan karena berupaya membubarkan Hamas dan mengembalikan sejumlah sandera yang disandera kelompok Hamas tersebut.
 
