Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengikuti diskusi DEMOKR(E)ASI yang diselenggarakan TPN Ganjar-Mahfud di Gedung Sebaguna, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Kalangan artis pun tak ketinggalan untuk mengikuti sesi diskusi oleh Ganjar. Mereka diantaranya Thariq Halilintar, Young Lex hingga komedian Fico Fachriza.

Dalam kesempatan ini, Ganjar Pranowo memaparkan tujuan dari Ekonomi Hijau yang tengah disuarakan. Menurutnya, pengontrolan terhadap aktivitas industrial sangat diperlukan guna mengurangi kerusakan lingkungan.

Ganjar juga menyuarakan agar bijak dalan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ganjar tidak hanya akan bercerita tetapi juga mendengarkan aspirasi setiap peserta yang hadir.

