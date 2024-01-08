Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mendapatkan undangan untuk menghadiri acara perayaan HUT ke-51 PDIP pada 10 Januari 2024 mendatang.

Hal tersebut dikatakan usai meresmikan Jalan Tol Pamulang - Cinere - Raya Bogor, Senin (8/1/2024). Hal ini juga sekaligus mengkonfirmasi dirinya hadir atau tidak dalam perayaan HUT PDIP itu.

Sebelumnya, diberitakan Presiden Jokowi juga akan melakukan kunjungan luar negeri ke beberapa negara di ASEAN mulai besok.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

