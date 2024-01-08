Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara mengenai pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan para ketua umum partai politik koalisi capres nomor urut 02 tersebut.

Jokowi awalnya makan malam bareng dengan Prabowo pada Jumat (5/1), lalu esok paginya Jokowi sarapan bareng dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dan besoknya Minggu (7/1), Jokowi makan siang bareng Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengaku membahas mengenai pemerintahan dan juga pilpres 2024.

Meski dianggap tidak netral karena bertemu dengan capres dan Ketum partai koalisi, Jokowi menilai pertemuan tersebut hanya makan biasa yang dilakukan pada hari libur.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News