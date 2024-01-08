...

Makan Bareng Ketum Parpol sebelum Debat Ketiga, Jokowi Ngaku Bahas Pemerintahan hingga Pilpres

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 08 Januari 2024 19:00 WIB
A A A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara mengenai pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan para ketua umum partai politik koalisi capres nomor urut 02 tersebut.
 
Jokowi awalnya makan malam bareng dengan Prabowo pada Jumat (5/1), lalu esok paginya Jokowi sarapan bareng dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dan besoknya Minggu (7/1), Jokowi makan siang bareng Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
 
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengaku membahas mengenai pemerintahan dan juga pilpres 2024.
 
Meski dianggap tidak netral karena bertemu dengan capres dan Ketum partai koalisi, Jokowi menilai pertemuan tersebut hanya makan biasa yang dilakukan pada hari libur.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini