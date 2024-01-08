Banjir setinggi 30-50 sentimeter merendam jembatan penghubung antara dua kelurahan, yakni Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Cipayung, Sawangan, Depok.

Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Pesanggrahan dan membuat ruas jalan tak dapat dilalui. Warga sekitar menyebut banjir tersebut akibat Kali Pesanggrahan tertutup tumpukan sampah.

Akibat banjir berkepanjangan, empat dari tujuh kepal keluarga harus kehilangan rumahnya. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah setempat agar aktivitas warga kembali normal.

Kontributor: Iyung Rizki

Produser: Akira AW



