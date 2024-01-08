...

Jembatan Penghubung 2 Kelurahan di Depok Terendam Banjir, Akses Jalan Warga Terputus

Iyung Rizki, Jurnalis · Senin 08 Januari 2024 10:30 WIB
Banjir setinggi 30-50 sentimeter merendam jembatan penghubung antara dua kelurahan, yakni Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Cipayung, Sawangan, Depok. 
 
Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Pesanggrahan dan membuat ruas jalan tak dapat dilalui. Warga sekitar menyebut banjir tersebut akibat Kali Pesanggrahan tertutup tumpukan sampah. 
 
Akibat banjir berkepanjangan, empat dari tujuh kepal keluarga harus kehilangan rumahnya. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah setempat agar aktivitas warga kembali normal. 
 
Kontributor: Iyung Rizki 
Produser: Akira AW

