Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Nobar Debat Capres 2024 Bersama Puluhan Penyandang Disabilitas

Iyung Rizki, Jurnalis · Senin 08 Januari 2024 07:41 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud menggelar nonton bareng (nobar) debat bersama puluhan penyandang disabilitas. Para relawan tergabung dalam program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif atau progresif.
 
Nobar tersebut digelar di Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (7/1) malam. Para penyandang disabilitas terlihat antusias sambil membuat simbol jari dengan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud. 
 
Diketahui, acara ini pertama kali dilakukan di Kota Depok dan diikuti 50 penyandang disabilitas.
 
Kontributor: Iyung Rizki 
Produser: Akira AW

