Relawan Ganjar-Mahfud menggelar nonton bareng (nobar) debat bersama puluhan penyandang disabilitas. Para relawan tergabung dalam program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif atau progresif.

Nobar tersebut digelar di Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (7/1) malam. Para penyandang disabilitas terlihat antusias sambil membuat simbol jari dengan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.

Diketahui, acara ini pertama kali dilakukan di Kota Depok dan diikuti 50 penyandang disabilitas.

Kontributor: Iyung Rizki

Produser: Akira AW

