Calon Presiden (capres) nomor urut 2. Prabowo Subianto kembali disinggung soal etik seorang pemimpin oleh capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Anies menanyakan soal hubungan antara standar etika pemimpin negara dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Hal tersebut ditanyakan Anies kepada Prabowo dalam segmen tanya jawab antar pasangan calon (paslon) dalam debat kedua capres yang membahas tema Pertahanan, Keamanan, Internasional, Globalisasi, Geopolitik dan Politik Luar Negeri.

Prabowo pun menjawab bahwa dirinya sependapat dengan Anies bahwa semakin tinggi pemimpin maka semakin luas dan kompleks.

Kemudian Prabowo pun keberatan kepada Anies yang kembali membahas soal etik, Prabowo merasa Anies tak pantas membahas soal etik.

Reporter : Giffar

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

