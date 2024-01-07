...

Setuju dengan Ganjar soal Membangun Kerja Sama Selatan-selatan, Prabowo ke Anies: Jangan Omon-Omong, Cuma Omon-omon

Giffar Rivana, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 21:08 WIB
Calon Presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan kepada capres nomor urut 1 Anies Baswedan untuk jangan terlalu banyak omong dalam visi-misi untuk menjalankan hubungan internasional dalam membangun peta jalan yang konkret dalam memperkuat kerja sama yang membangun Selatan-selatan yang mampu menginpirasi dunia.
 
Dalam menampaikan hal tersebut, penjelasan dari kedua paslon yakni Prabowo dan Ganjar tidak menggambarkan peran Indonesia di Selatan-selatan. kata Anies itu hanya menggambarkan tentang membangun Indonesia, buat Prabowo dia lebih setuju dengan Ganjar yang masuk akal bukan hanya sekedar omongan belaka.
 
Reporter : Giffar
Produser: Reza Ramadhan

