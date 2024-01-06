...

Klarifikasi Kodam XIII/Merdeka soal Viral Anggota TNI Pukul Iring-iringan Pengantar Jenazah

Subhan Sabu, Jurnalis · Sabtu 06 Januari 2024 12:30 WIB
A A A
Viral video yang memperlihatkan sejumlah anggota TNI cekcok hingga memukul rombongan pengantar jenazah di Manado.
 
Kodam XIII/Merdeka menyampaikan kejadian bermula dari kegaduhan akibat knalpot brong dan kemacetan yang memancing emosi warga sekitar. Babinsa bersama Bhabinkamtibmas mengimbau kepada rombongan agar tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan.
 
Namun, tidak terima karena sebagian besar pengiring dalam pengaruh minuman keras. Anggota Kodam XIII/Merdeka yang berada di Makodam melihat keributan tersebut keluar dengan maksud untuk melerai
 
Namun, justru mendapat provokasi knalpot brong dari rombongan pengiring. Sehingga kembali terjadi bentrokan antar warga dengan rombongan pengiring jenazah.
 
Reporter: Subhan Sabu
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

