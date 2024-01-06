Viral video yang memperlihatkan sejumlah anggota TNI cekcok hingga memukul rombongan pengantar jenazah di Manado.

Kodam XIII/Merdeka menyampaikan kejadian bermula dari kegaduhan akibat knalpot brong dan kemacetan yang memancing emosi warga sekitar. Babinsa bersama Bhabinkamtibmas mengimbau kepada rombongan agar tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Namun, tidak terima karena sebagian besar pengiring dalam pengaruh minuman keras. Anggota Kodam XIII/Merdeka yang berada di Makodam melihat keributan tersebut keluar dengan maksud untuk melerai

Namun, justru mendapat provokasi knalpot brong dari rombongan pengiring. Sehingga kembali terjadi bentrokan antar warga dengan rombongan pengiring jenazah.

Reporter: Subhan Sabu

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

