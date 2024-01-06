Suasana duka menyelimuti keluarga Ardiansyah, Pramugara KA Turangga pada Sabtu (6/1/2023) pagi, yang merupakan korban tewas akibat kecelakaan di Cicalengka. Sebelum dimakamkan jenazah disalatkan di Masjid sekitar rumah duka di Majalaya, Bandung.

Korban meninggalkan seorang istri dan dua orang putra berusia 7 tahun dan 17 hari. Penguburan jenazah diwarnai isak tangis keluarga.

Reporter: Dicky Wismara

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News