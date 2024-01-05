PT KAI menyerahkan 4 jenazah korban tabrakan KA di Cicalengka kepada keluarga korban, Jumat(5/1). Dua jenazah sudah diserahkan kepada keluarga, 2 jenazah lainnya masih dalam proses pemeriksaan tim DVI Dokkes Polda Jabar serta Inafis Polda Jabar.

PT KAI juga mengucapkan turut belasungkawa atas musibah tabrakan 2 kereta tersebut. Selain memberikan santunan, PT KAI juga menawarkan kepada pihak keluarga yang mempunyai anak untuk bergabung bersama PT KAI.

Kontributor: II Solihin

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News