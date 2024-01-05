PT KAI menyerahkan 4 jenazah korban tabrakan KA di Cicalengka kepada keluarga korban, Jumat(5/1). Dua jenazah sudah diserahkan kepada keluarga, 2 jenazah lainnya masih dalam proses pemeriksaan tim DVI Dokkes Polda Jabar serta Inafis Polda Jabar.
PT KAI juga mengucapkan turut belasungkawa atas musibah tabrakan 2 kereta tersebut. Selain memberikan santunan, PT KAI juga menawarkan kepada pihak keluarga yang mempunyai anak untuk bergabung bersama PT KAI.
Kontributor: II Solihin
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow