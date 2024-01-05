...

KAI Serahkan 4 Jenazah Korban Kecelakaan KA di Cicalengka kepada Keluarga

Ii Solihin, Jurnalis · Jum'at 05 Januari 2024 21:30 WIB
PT KAI menyerahkan 4 jenazah korban tabrakan KA di Cicalengka kepada keluarga korban, Jumat(5/1). Dua jenazah sudah diserahkan kepada keluarga, 2 jenazah lainnya masih dalam proses pemeriksaan tim DVI Dokkes Polda Jabar serta Inafis Polda Jabar.
 
PT KAI juga mengucapkan turut belasungkawa atas musibah tabrakan 2 kereta tersebut. Selain memberikan santunan, PT KAI juga menawarkan kepada pihak keluarga yang mempunyai anak untuk bergabung bersama PT KAI.
 
Kontributor: II Solihin

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

