Tabrakan KA Turangga dan Commuter Line Bandung Raya, Wapres Maruf Minta KAI Evaluasi

Binti Mufarida, Jurnalis · Jum'at 05 Januari 2024 16:00 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta agar PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan evaluasi akibat Kecelakaan Kereta Api (KKA) antara KA Turangga relasi Surabaya Gubeng – Bandung dan Commuterline Bandung Raya pagi ini. 
 
Hal ini disampaikan Wapres kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/1/2024).     
 
Diketahui, kecelakaan KA Turangga relasi Surabaya Gubeng – Bandung dan Commuterline Bandung Raya terjadi pada pukul 06.03 WIB di km 181+700 petak jalan antara Stasiun Haurpugur – Stasiun Cicalengka. Diketahui, kecelakaan terjadi di petak Cicalengka - Haurpugur, dekat Sinyal Masuk pihak Haurpugur.     
 
Wapres menegaskan bahwa kecelakaan antara KA Turangga relasi Surabaya Gubeng – Bandung dan Commuterline Bandung Raya merupakan kejadian fatal. 
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

