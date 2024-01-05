Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta agar PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan evaluasi akibat Kecelakaan Kereta Api (KKA) antara KA Turangga relasi Surabaya Gubeng – Bandung dan Commuterline Bandung Raya pagi ini.

Hal ini disampaikan Wapres kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Diketahui, kecelakaan KA Turangga relasi Surabaya Gubeng – Bandung dan Commuterline Bandung Raya terjadi pada pukul 06.03 WIB di km 181+700 petak jalan antara Stasiun Haurpugur – Stasiun Cicalengka. Diketahui, kecelakaan terjadi di petak Cicalengka - Haurpugur, dekat Sinyal Masuk pihak Haurpugur.

Wapres menegaskan bahwa kecelakaan antara KA Turangga relasi Surabaya Gubeng – Bandung dan Commuterline Bandung Raya merupakan kejadian fatal.

