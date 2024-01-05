...

Dampak Kecelakaan Kereta di Cicalengka, Calon Penumpang Terpaksa Batalkan Tiket Keberangkatan di Stasiun Senen

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 05 Januari 2024 11:00 WIB
Sejumlah calon penumpang KA jarak jauh yang akan berangkat melalui Stasiun Pasar Senen gagal berangkat pada Jumat (5/1/2023). Hal ini tak lepas dari kecelakaan kereta yang terjadi di Cicalengka.
 
Sebagian besar calon penumpang langsung mengajukan pembatalan tiket. Mereka terpaksa mencari transportasi alternatif lain seperti bus atau travel.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

