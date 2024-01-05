Sejumlah calon penumpang KA jarak jauh yang akan berangkat melalui Stasiun Pasar Senen gagal berangkat pada Jumat (5/1/2023). Hal ini tak lepas dari kecelakaan kereta yang terjadi di Cicalengka.
Sebagian besar calon penumpang langsung mengajukan pembatalan tiket. Mereka terpaksa mencari transportasi alternatif lain seperti bus atau travel.
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan
