Sejumlah calon penumpang KA jarak jauh yang akan berangkat melalui Stasiun Pasar Senen gagal berangkat pada Jumat (5/1/2023). Hal ini tak lepas dari kecelakaan kereta yang terjadi di Cicalengka.

Sebagian besar calon penumpang langsung mengajukan pembatalan tiket. Mereka terpaksa mencari transportasi alternatif lain seperti bus atau travel.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

