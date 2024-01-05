Seorang pramugara KA Turangga 65A rute Gubeng, Surabaya-Bandung tewas akibat kereta bertabrakan dengan KA Commuter Line Bandung Raya di Jalan Haurpugur-Cicalengk, Jumat (5/1/2023).

Hal ini disampaikan Vice President Public Relations PT KAI, Joni Martinus kepada wartawan. Korban telah dievakuasi ke RSUD Cicalengka.

Joni juga mengatakan sejauh ini tidak ada korban jiwa dari penumpang. Namun, beberapa penumpang sempat mengalami benturan dan mengalami luka ringan.

Saat ini tim gabungan melakukan proses evakuasi bangkai kereta yang bertabrakan tersebut.

Reporter : Agung Bakti Sarasa

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News