Ratusan petugas gabungan diterjunkan mengevakuasi KA Turangga dengan KA Lokal Bandung Raya di jalur petak Stasiun Cicalengka-Haurpugur pada Jumat (5/1/2024).

Titik lokasi tabrakan kereta api ini sendiri berada di area pesawahan. Lokasi kejadian sekitar 1 kilometer dari Stasiun Cicalengka.

Hingga berita diturunkan belum ada keterangan penyebab dan jumlah korban kecelakaan.

Reporter : Agung Bakti Sarasa

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

