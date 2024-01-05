Ratusan petugas gabungan diterjunkan mengevakuasi KA Turangga dengan KA Lokal Bandung Raya di jalur petak Stasiun Cicalengka-Haurpugur pada Jumat (5/1/2024).
Titik lokasi tabrakan kereta api ini sendiri berada di area pesawahan. Lokasi kejadian sekitar 1 kilometer dari Stasiun Cicalengka.
Hingga berita diturunkan belum ada keterangan penyebab dan jumlah korban kecelakaan.
Reporter : Agung Bakti Sarasa
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
