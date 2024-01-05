...

Permukiman di Kalideres Terendam Banjir Setinggi 55 Cm, BPBD Siapkan Perahu Karet

Miftahul Ghani, Jurnalis · Jum'at 05 Januari 2024 09:32 WIB
Permukiman warga di Kalideres di Jl.Lingkungan, Rusunawa 5 terendam banjir Jumat (5/1/2023) dini hari. Ketinggian air mencapai setinggi 55 cm.
 
Warga yang bertempat tinggal di dataran rendah ini masih memilih untuk bertahan di dalam rumah.
 
Meski demikian, BPBD Provinsi DKI Jakarta menyiapkan perahu karet dan pelampung untuk mengantisipasi evakuasi warga terjebak banjir.
 
Warga berharap Pemprov DKI melakukan normalisasi Kali Semongol dan memasang turap agar permukiman warga ini tak lagi menjadi langganan banjir.
 
Reporter: Miftahul Ghani
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

