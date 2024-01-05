Okezone Updates dibuka dengan video viral petugas Dishub 'nyangkut' di kap sebuah mobil taksi online. Video viral berikutnya, seorang pria memeras wisatawan di Pantai Padang.

Berita seputar Pemilu 2024, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo bernostalgia dengan mengunjungi pabrik mainan di Demak, Jawa Tengah.

Okezone Updates ditutup oleh berita seputar olahraga, di mana Real Madrid kukuh di puncak klasemen La Liga usai meredam Mallorca 1-0. Sementara, AC Milan lolos ke perempat final Coppa Italia usai membungkam Cagliari 4-1.

Host: Nata Arman

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News