OKEZONE UPDATES: Viral Petugas Dishub Nyangkut di Mobil hingga AC Milan ke Perempat Final Coppa Italia

Nata Arman, Jurnalis · Jum'at 05 Januari 2024 07:15 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video viral petugas Dishub 'nyangkut' di kap sebuah mobil taksi online. Video viral berikutnya, seorang pria memeras wisatawan di Pantai Padang.
 
Berita seputar Pemilu 2024, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo bernostalgia dengan mengunjungi pabrik mainan di Demak, Jawa Tengah.
 
Okezone Updates ditutup oleh berita seputar olahraga, di mana Real Madrid kukuh di puncak klasemen La Liga usai meredam Mallorca 1-0. Sementara, AC Milan lolos ke perempat final Coppa Italia usai membungkam Cagliari 4-1.
 
Host: Nata Arman

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

