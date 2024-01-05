Tabrakan kereta antara kereta lokal Commuter Line Bandung Raya dengan KA Turangga terjadi, Jumat (5/1/2024) pagi. Informasi yang diterima, kecelakaan terjadi di Petak Jalan Haurpugur - Cicalengka.

Kecelakaan dua kereta itu menyebabkan kerusakan cukup parah hingga gerbong terangkat. Untuk sementara dilaporkan ada 1 korban jiwa dan masih dalam proses evakuasi.

Belum ada keterangan penyebab kecelakaan ini

