Tabrakan kereta antara kereta lokal Commuter Line Bandung Raya dengan KA Turangga terjadi, Jumat (5/1/2024) pagi. Informasi yang diterima, kecelakaan terjadi di Petak Jalan Haurpugur - Cicalengka.
Kecelakaan dua kereta itu menyebabkan kerusakan cukup parah hingga gerbong terangkat. Untuk sementara dilaporkan ada 1 korban jiwa dan masih dalam proses evakuasi.
Belum ada keterangan penyebab kecelakaan ini
Produser: Reza Ramadhan

