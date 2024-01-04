Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong resmi mencoret dua nama dari skuad yang akan dibawa ke Piala Asia 2023. Kedua nama tersebut adalah Arkhan Fikri dan Adam Alis.

Arkhan dan Adam tak masuk dalam 26 daftar pemain Timnas Indonesia ke ajang empat tahunan itu.

Piala Asia di Qatar akan berlangsung pada 12 Januari-2 Februari 2023. Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam.

