Pasca-Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional masih mahal. Salah satunya seperti di Pasar Tradisional Antri Baru, Cimahi, Jawa Barat.

Harga beras yang normalnya Rp11.000 per kg kini menjadi Rp13.000 per kg-nya. Harga telur yang normalnya R22.000 per kg kini menjadi Rp28.000 per kg-nya.

Tingginya harga bahan pokok ini karena faktor cuaca dan pasokan beras impor yang diberhentikan. Selain beras dan telur, harga sembako lainnya seperti gula pasir dan terigu juga masih tinggi.

