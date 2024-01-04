Inilah dawet susu segar yang menjadi primadona baru bagi wisatawan kuliner. Dawet susu ini bisa ditemui di sekitar Lereng Gunung Ungaran, Semarang, Jateng.

Produk minuman ini tidak hanya memberikan cita rasa unik tetapi juga menyehatkan tubuh. Miniman ini dibuat dari cendol dawet dan susu sapi segar sebagai pengganti santan.

Harga yang ditawarkan juga relatif murah yakni mulai dari Rp8.000 per gelas.

Pemerintah Kabupaten Semarang kini tengah fokus mengembangkan potensi-potensi UMKM. Termasuk olahan dawet susu segar yang ada di sekitar Lereng Gunung Ungaran, Semarang.

Kontributor: Taufik Budi

Produser: Akira AW

(fru)

