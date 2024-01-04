...

Dawet Susu Segar, Minuman Hits di Lereng Gunung Ungaran Semarang

Taufik Budi Nurcahyanto, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2024 09:30 WIB
Inilah dawet susu segar yang menjadi primadona baru bagi wisatawan kuliner. Dawet susu ini bisa ditemui di sekitar Lereng Gunung Ungaran, Semarang, Jateng.
 
Produk minuman ini tidak hanya memberikan cita rasa unik tetapi juga menyehatkan tubuh. Miniman ini dibuat dari cendol dawet dan susu sapi segar sebagai pengganti santan. 
 
Harga yang ditawarkan juga relatif murah yakni mulai dari Rp8.000 per gelas.
 
Pemerintah Kabupaten Semarang kini tengah fokus mengembangkan potensi-potensi UMKM. Termasuk olahan dawet susu segar yang ada di sekitar Lereng Gunung Ungaran, Semarang. 
 
Kontributor: Taufik Budi
Produser: Akira AW

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

