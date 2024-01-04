...

Alvin Lim Sebut Ferdy Sambo Tidak Ditahan dalam Lapas, Kalapas Salemba Angkat Bicara

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2024 21:45 WIB
Mantan narapidana Alvin Lim menyatakan jika Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang menjadi terpidana kasus pembunuhan berencana tidak pernah mendekam di sel tahanan Lapas kelas 2 A Salemba melainkan menghuni sebuah ruangan ber ac. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Kepala Lapas 2A Salemba karena saat Ferdy Sambo menjalani mapenaling, Alvin Lim sedang dirawat di RS. Usai 5 hari menjalani mapenaling terpidana Ferdy Sambo kemudian di pindahkan ke Lapas Cibinong pada 29 agustus 2023.
 
