KPU Kota Singkawang Libatkan Ratusan Warga Lipat Surat Suara Pemilu 2024

Rizki Kurnia, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2024 20:30 WIB
KPU Kota Singkawang mulai melakukan persiapanmen jelang Pemilu pada Februari 2024 mendatang. Ratusan warga dilibatkan oleh KPU dalam pelipatan surat suara sebanyak 688.395 lembar.
 
Saat ini surat suara yang sedang dilipat adalah surat suara DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota Pelipatan ribuan surat suara ini harus diselesaikan paling lambat 8 Januari 2024. Sementara surat suara Presiden akan segera tiba 6 januari 2024.
 
