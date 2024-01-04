KPU Kota Singkawang mulai melakukan persiapanmen jelang Pemilu pada Februari 2024 mendatang. Ratusan warga dilibatkan oleh KPU dalam pelipatan surat suara sebanyak 688.395 lembar.

Saat ini surat suara yang sedang dilipat adalah surat suara DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota Pelipatan ribuan surat suara ini harus diselesaikan paling lambat 8 Januari 2024. Sementara surat suara Presiden akan segera tiba 6 januari 2024.

Kontributor: Rizki Kurnia

(mhd)

